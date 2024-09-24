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Быстрый гид по оттенкам помад: что подойдет именно вам

Идеальная помада за 5 минут: советы визажистов
1:26
Моя семья » Красота и стиль

Подбор идеальной помады — это всегда сложная задача, так как нужно учитывать не только оттенок, но и стойкость, текстуру и общее впечатление, которое создается. Визажисты предлагают несколько универсальных решений, которые помогут быстро и эффективно выбрать нужный продукт. Красная помада — это настоящая классика, которая подходит практически всем. Она способна быть как смелым акцентом в вечернем макияже, так и элегантной частью дневного образа. Если сомневаетесь в выборе подтона, выбирайте классический красный — он всегда уместен и сочетается с любым типом внешности.

Идеальная помада за 5 минут: советы визажистов
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, PDM

Розовые оттенки предлагают больше вариативности: визажисты советуют иметь как минимум две розовые помады — одну с приглушенным, спокойным тоном для повседневного использования и другую, более яркую, для особых случаев. Насыщенные розовые оттенки освежают лицо и визуально отбеливают зубы.

Бордовая помада сложнее в использовании, так как требует навыка и идеально подготовленных губ. Тем не менее, правильно подобранный бордовый цвет может стать ключевым акцентом шикарного образа. Визажисты рекомендуют обратить внимание на бордо девушкам со смуглой или оливковой кожей, хотя и обладательницы светлой кожи могут найти свой идеальный оттенок при должном старании.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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