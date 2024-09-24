Как подобрать идеальный оттенок губ — советы эксперта

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Неочевидные ошибки макияжа: цвета, которые старят
1:13
Моя семья » Красота и стиль

Не все популярные оттенки помад способны освежить ваш образ — некоторые из них могут даже удешевить внешний вид, предупреждает визажист Ольга Филистова. Среди таких — насыщенные сливовые и вишневые оттенки, которые делают образ слишком тяжелым и визуально "утяжеляют" черты лица. Ольга советует заменить их полупрозрачным блеском с легким фиолетовым подтоном, чтобы избежать мрачного эффекта. Еще один нежелательный вариант — дерзкий розовый, особенно в матовом исполнении. Он создает излишнюю плотность цвета и подчеркивает все несовершенства кожи. Альтернативой может стать трендовая фуксия, которая освежает лицо.

Неочевидные ошибки макияжа: цвета, которые старят
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Особое внимание стоит уделить морковному и оранжевому оттенкам, так как они визуально подчеркивают покраснения и несовершенства кожи, делая зубы желтее. Визажист рекомендует вместо них выбирать более классические красные оттенки, которые всегда можно подобрать под любой образ и тип внешности. Эти простые рекомендации помогут вам избежать ненужных ошибок и сделать макияж более элегантным и утонченным.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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