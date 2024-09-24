Быстрые решения для идеальных бровей: альтернативы гелю

Как сделать брови идеальными без геля: советы визажиста

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гель для бровей стал незаменимым продуктом в косметичках многих девушек, заменяя даже тушь для ресниц и карандаш для глаз. Однако, если ваше средство закончилось и времени на покупки нет, визажист Алиса Овечкина предлагает несколько эффективных альтернатив.

Фото: commons.wikimedia.org by courtney murray rhodes, CC BY 2.0

Первым вариантом является гигиеническая помада, которая благодаря своей плотной консистенции надежно фиксирует брови. Она легко смывается и практически не вызывает аллергии, что делает её идеальным выбором для быстрого использования. Воск для волос также может стать отличной заменой: его нужно наносить умеренно, чтобы избежать течения в жарком помещении.

Если у вас есть специальное мыло для бровей, используйте его, но в крайнем случае подойдет и обычное мыло, хотя делать это следует осторожно, чтобы не повредить кожу лица. Интересным решением может стать старая тушь для ресниц. Коричневая тушь подходит для бровей без ограничений, а черную лучше наносить аккуратно, чтобы не затемнить центральную часть. Эти простые советы помогут вам поддерживать брови в идеальном состоянии даже в экстренных ситуациях.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii. Оттеняет глаз от падающего сверху света и защищает от стекания пота и других жидкостей.



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