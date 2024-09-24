Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переход на новые виды энергии: почему нефть повторяет судьбу китового жира
Сергей Шнуров и его жена могут поделить имущество на миллиард рублей
Как добиться идеальных бровей: советы от профессионала
Названы способы ухода за пластиковыми подоконниками в домашних условиях
Выращивание роз: названы лучшие натуральные удобрения для них
Горячие бутерброды на скорую руку: идеальный рецепт без духовки
Россиян призвали отложить поездки в Израиль
Как водителю не уснуть в дороге: проверенные советы
Запах мокрой собаки исходит от дрожжей и бактерий, живущих в шерсти

Педикюр в домашних условиях: лучшие советы от эксперта

Как добиться мягких ног: секреты мастера педикюра
1:19
Моя семья » Красота и стиль

Кожа ног требует особого внимания, так как она значительно плотнее, чем на других участках тела. Мастер педикюра Светлана Любимова делится полезными советами по уходу за стопами в домашних условиях. Первое правило — распаривать ноги следует не чаще чем раз в две недели. Чрезмерное распаривание может повредить кожу. Для более эффективного размягчения рекомендуется добавлять в ванночки молоко, что сделает процедуру более комфортной. После распаривания важно аккуратно обработать кожу пемзой.

Как добиться мягких ног: секреты мастера педикюра
Фото: unsplash.com by Присцилла Дю През, PDM

Для дополнительного ухода Светлана рекомендует использовать маски. Например, отличную маску можно приготовить из растопленного меда и оливкового масла. Наносите её на стопы, оборачивайте пленкой и оставляйте на полчаса.

Также стоит обратить внимание на кремы: обычные средства могут не дать нужного результата. Лучше использовать крем с мочевиной, который эффективно размягчает даже очень грубую кожу. При регулярном использовании уже через несколько дней можно заметить заметное улучшение состояния стоп. Уделяя внимание уходу за ногами, вы не только улучшите их внешний вид, но и предотвратите проблемы с кожей.

Уточнения

Ногá (коне́чность ни́жняя свобо́дная, лат. mémbrum inférius liberum) — парный орган опоры и движения человека. Филогенетически человеческая нога происходит от задних конечностей амфибий, которые, в свою очередь, произошли от плавников рыб.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
В США оценили мощь новой баллистической ракеты КНДР
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников Виктор Добронравов сыграл неудобного человека Анжела Якубовская Неплохо быть женой Наполеона, даже в роли его вдовы Сергей Лебедев
Западные компании не могут заменить российские услуги по конверсии урана
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Что нужно знать туристам о типичных схемах обмана в Турции, чтобы избежать лишних расходов
Что нужно знать туристам о типичных схемах обмана в Турции, чтобы избежать лишних расходов
Последние материалы
Переход на новые виды энергии: почему нефть повторяет судьбу китового жира
Сергей Шнуров и его жена могут поделить имущество на миллиард рублей
Как добиться идеальных бровей: советы от профессионала
Названы способы ухода за пластиковыми подоконниками в домашних условиях
Выращивание роз: названы лучшие натуральные удобрения для них
Горячие бутерброды на скорую руку: идеальный рецепт без духовки
Россиян призвали отложить поездки в Израиль
Как водителю не уснуть в дороге: проверенные советы
Запах мокрой собаки исходит от дрожжей и бактерий, живущих в шерсти
Хоккейный клуб Юта забил гол в свои же ворота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.