Как подчеркнуть красоту с помощью правильной формы бровей

Как добиться идеальных бровей: советы от профессионала

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красивые и ухоженные брови могут значительно изменить выражение лица и сделать его более привлекательным. Чтобы достичь идеальной формы, важно следовать советам профессионалов. Бровист-визажист Анастасия Лещинская рекомендует забыть о пинцете и довериться мастеру, поскольку в домашних условиях трудно добиться симметрии и аккуратности.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Для ухода за бровями полезно использовать масло усьмы, которое укрепляет волоски, способствует их росту и восстанавливает после татуажа или выщипывания. Между визитами к бровисту можно подкрашивать брови карандашом или тенями для создания эффекта густоты. При окрашивании важно выбирать безопасные красители, так как профессионал сможет правильно подобрать оттенок, учитывая ваш тип внешности.

Если брови непослушные, ламинирование станет отличным решением: оно фиксирует волосы на нужном месте на срок до двух месяцев. Соблюдение этих рекомендаций поможет создать идеальные брови, которые подчеркнут вашу красоту и сделают образ более выразительным.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.Оттеняет глаз от падающего сверху света и защищает от стекания пота и других жидкостей.



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