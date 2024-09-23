Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Развитые цивилизации перегреют свои планеты в течение 1000 лет
Как чай мешает усвоению питательных веществ
В Мюнхене стартовал 189-й по счёту пивной фестиваль Oktoberfest
Юрий Лоза высказался в защиту теории Чарльза Дарвина
7 примеров, как водители убивают двигатель, меняя моторное масло
Проволочник и как с ним бороться: советы для дачников
Прыжки со скакалкой помогут накачать массивные икры
Творожный десерт с грушей и дыней: вкусно и просто
Садальский высказался о 43-х банковских счётах Тимура Иванова

Наволочки и фильтры: неожиданные помощники красоты

Забота о коже начинается с вашего дома: что нужно изменить
1:03
Моя семья » Красота и стиль

Правильный уход за кожей начинается не только с кремов и масок, но и с внимания к вашему дому. Одним из важных элементов ухода является использование шелковых или атласных наволочек. Такие материалы предотвращают появление мелких морщин от сна и уменьшают пушистость волос.

Забота о коже начинается с вашего дома: что нужно изменить
Фото: Freepik is licensed under Free license

Другим шагом к здоровой коже становится установка фильтров для душа и раковины, которые очищают воду от хлора и других химических веществ, пагубно влияющих на состояние кожи и волос. Ещё один совет — использование увлажнителя воздуха, который предотвращает чрезмерное испарение влаги с кожи, сохраняя её увлажнённой и здоровой. Сухой воздух в помещении может вызвать проблемы, такие как шелушение, покраснение и раздражение кожи. Если нет возможности приобрести увлажнитель, подойдет даже миска с водой у кровати.

Все эти простые изменения в домашней среде помогут вашей коже выглядеть молодой и сияющей.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах.

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Секрет ресторанных голубцов: простой трюк для сочности и мягкости

Добавив немного сала в фарш для голубцов, вы получите невероятно сочное блюдо, которое порадует всех за столом.

Как выбрать капусту для голубцов и добиться идеальной мягкости
Эксперты назвали тренды в интерьере, которые больше не актуальны
Пять устаревших элементов в интерьере, от которых стоит избавиться, чтобы дом выглядел современно
Уход за яблонями и грушами: что сделать осенью для сладкого урожая
Основные признаки проблем с маслом в коробке передач, которые нельзя игнорировать
Виктор Добронравов сыграл неудобного человека Анжела Якубовская Неплохо быть женой Наполеона, даже в роли его вдовы Сергей Лебедев Бушмены увидели динозавров прежде европейцев Игорь Буккер
Качество материалов и шума: что важно знать о китайских шинах
Как устранить коррозию на авто без визита в сервис
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения
Последние материалы
Проволочник и как с ним бороться: советы для дачников
7 примеров, как водители убивают двигатель, меняя моторное масло
Прыжки со скакалкой помогут накачать массивные икры
Садальский высказался о 43-х банковских счётах Тимура Иванова
Творожный десерт с грушей и дыней: вкусно и просто
Танцы гиббонов: что они значат для приматов
Терапевт Леонтьева: шоколад и недостаток сна провоцируют мигрень
Россия упрочила отношения с одним из ведущих государств Африки
Собчак высмеяла грозу квадроберов Мию Бойку, которую раскритиковали в Госдуме
Какие продукты опасно есть на завтрак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.