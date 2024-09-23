Наволочки и фильтры: неожиданные помощники красоты

Забота о коже начинается с вашего дома: что нужно изменить

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильный уход за кожей начинается не только с кремов и масок, но и с внимания к вашему дому. Одним из важных элементов ухода является использование шелковых или атласных наволочек. Такие материалы предотвращают появление мелких морщин от сна и уменьшают пушистость волос.

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Другим шагом к здоровой коже становится установка фильтров для душа и раковины, которые очищают воду от хлора и других химических веществ, пагубно влияющих на состояние кожи и волос. Ещё один совет — использование увлажнителя воздуха, который предотвращает чрезмерное испарение влаги с кожи, сохраняя её увлажнённой и здоровой. Сухой воздух в помещении может вызвать проблемы, такие как шелушение, покраснение и раздражение кожи. Если нет возможности приобрести увлажнитель, подойдет даже миска с водой у кровати.

Все эти простые изменения в домашней среде помогут вашей коже выглядеть молодой и сияющей.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах.



Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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