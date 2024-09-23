Парфюмерный этикет: как не стать источником головной боли

Какие ароматы привлекают внимание на прогулке

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Чтобы избежать неловких ситуаций с парфюмом, нужно знать основные правила парфюмерного этикета. В офисной среде специалисты рекомендуют отказаться от ярких запахов. Идеальный аромат для работы — это его отсутствие. Однако, если вы не можете обойтись без духов, выбирайте нейтральные, свежие ароматы с минимальным шлейфом, такие как "акватические" или запахи хлопка.

Фото: PxHere by Mareefe, PDM

Наносить духи следует только на одну точку, чтобы не перегружать окружающих. На свидании духи играют важную роль в создании романтического настроения, но важно не переусердствовать. Парфюм должен быть едва уловим и воспринимаем лишь в моменты близости. Тёплые, сладкие ноты ванили, розового перца или личи идеально подойдут для таких случаев.

Для прогулки на свежем воздухе можно выбрать более яркие ароматы, но всё же ориентируйтесь на погоду — в жаркую погоду духи должны быть лёгкими и освежающими, а в прохладное время можно выбрать более насыщенные, кофейные или ягодные ароматы. Главное правило — духи должны подчёркивать вашу индивидуальность, а не доминировать над вами.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ. Продолжительность действия (стойкость) духов на теле человека составляет 5—10 часов, на хлопчатобумажной ткани — не менее 28 часов. Среди других подобных парфюмерных изделий (туалетная вода, одеколон) духи обладают наибольшей концентрацией душистых веществ и стойкостью аромата.



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