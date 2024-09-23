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Ошибки при выборе духов, которые легко избежать

Как выбрать идеальный аромат: лучшие советы от экспертов
1:10
Моя семья » Красота и стиль

Выбор аромата — это непростая задача, но крайне важная для каждой женщины. Парфюмерия является не только модным аксессуаром, но и выражением индивидуальности. Чтобы выбрать идеальные духи, необходимо учитывать несколько факторов. Прежде всего, каждый аромат относится к одному из семейств: цветочные, восточные, древесные или свежие. Также важно понимать структуру аромата — его верхние, средние и базовые ноты.

Как выбрать идеальный аромат: лучшие советы от экспертов
Фото: flickr.com by Hafiz Issadeen, CC BY 2.0

Верхние ноты держатся всего несколько минут, средние — около часа, а базовые — это то, что остаётся на коже дольше всего. Кроме того, важно учитывать концентрацию духов — чем она выше, тем дольше сохраняется аромат. В магазинах часто предлагают очищать обоняние кофейными зёрнами, но этот метод не всегда эффективен. Парфюмеры советуют тестировать не более 3-5 ароматов за раз и давать носу отдохнуть.

Блоттеры могут помочь на начальном этапе, но окончательный выбор лучше делать, нанеся аромат на кожу или одежду.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ. Продолжительность действия (стойкость) духов на теле человека составляет 5—10 часов, на хлопчатобумажной ткани — не менее 28 часов. Среди других подобных парфюмерных изделий (туалетная вода, одеколон) духи обладают наибольшей концентрацией душистых веществ и стойкостью аромата.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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