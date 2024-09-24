Модный титановый маникюр: достоинства, недостатки, принцип выполнения

Каковы плюсы и минусы набирающего популярность титанового маникюра

Титановый маникюр, также известный как порошковый, представляет собой процедуру, при которой не используется ультрафиолетовая лампа. Этот безопасный и гипоаллергенный маникюр держится на ногтях от трёх до пяти недель благодаря использованию титановой пудры, содержащей кальций для усиления роста ногтей и органические вещества, такие как тальк для смягчения кожи, каолин для укрепления ногтевой пластины и двуокись титана для защиты от повреждений.

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Техника была разработана корейскими мастерами маникюра в Нью-Йорке ещё в 90-х годах, но не получила широкого распространения. Однако недавно она стала популярной благодаря своим преимуществам, включая гипоаллергенность, укрепление ногтей, защиту от внешних воздействий и хорошую стойкость.

Тем не менее, титановый маникюр доступен не во всех салонах из-за своей новизны, и палитра оттенков ограничена нюдовыми цветами.

Титановый маникюр можно сделать самостоятельно в домашних условиях, но рекомендуется обратиться к профессионалу. Процесс включает следующие шаги:

Нанесите специальную базу.

Окуните каждый ноготь в минеральную пудру 3-5 раз.

Покройте ногти топом и дождитесь полного высыхания.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). Маникюр выполняется как в салонах красоты или косметологических кабинетах квалифицированными специалистами, так и в домашних условиях.



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