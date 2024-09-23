Против акне и сухости кожи: маска для лица с куркумой и кокосовым маслом

Помимо того, что кокосовое масло является отличным увлажнителем, оно обладает антибактериальными свойствами и восстанавливает естественный баланс кожи. Такая маска подходит для избавления от прыщей, выравнивания тона кожи и придания вам сияющего, здорового вида.
Куркума может успокоить раздраженную кожу и помогает бороться с прыщами, потому что она обладает антибактериальным и противовоспалительным действием. Также специя способствует здоровому, сияющему тону кожи. Для достижения наилучших результатов включайте маски с куркумой в свой уход за кожей не реже двух раз в неделю.
Вам понадобится:
Смешайте оба ингредиента вместе, чтобы получилась однородная паста. Нанесите маску на лицо на 20 минут, затем смойте теплой водой.
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.
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