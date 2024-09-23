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Почему проблемы с кишечником могут вызвать лишний вес

Врач объяснил, почему вы не теряете вес, несмотря на диету
1:15
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Вопрос лишнего веса волнует многих, и для его решения важно понимать неочевидные факторы, которые могут влиять на набор массы тела. Врач-терапевт Кирилл Белан выделяет три основных момента, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, гормональные проблемы. Даже при правильном питании и активном образе жизни некоторые люди не могут похудеть. Это связано с нарушением гормонального баланса, который регулирует метаболизм и массу тела через сложные гормональные, нервные и метаболические механизмы.

Врач объяснил, почему вы не теряете вес, несмотря на диету
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Во-вторых, недостаток сна. По словам специалиста, нехватка качественного отдыха повышает уровень кортизола, что приводит к увеличению уровня инсулина и развитию инсулинорезистентности. В-третьих, проблемы с кишечником. Потребление клетчатки помогает улучшить микробиоту, что положительно влияет на процесс похудения.

Если вес не снижается, несмотря на усилия, Белан рекомендует посетить гастроэнтеролога и пройти необходимые исследования, так как проблемы с кишечником часто недооцениваются пациентами, хотя играют важную роль в регуляции массы тела.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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