Стойкий макияж: как тени продержатся с утра до вечера

Как продлить стойкость макияжа на жирной коже: советы визажистов

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стойкость макияжа — это настоящая проблема для тех, у кого жирная кожа, особенно век. Однако даже с такой кожей можно добиться того, чтобы макияж глаз держался весь день. Визажисты предлагают несколько лайфхаков, которые помогут продлить жизнь теням. Прежде всего, база — это обязательный элемент. Она не только продлит стойкость теней, но и сделает их цвет ярче, а сам макияж более аккуратным.

Фото: flickr.com by courtney murray rhodes, CC BY 2.0

Для жирной кожи можно выбирать увлажняющие базы, чтобы избежать пересушивания. Для дневного макияжа визажисты советуют кремовые базы, которые отлично подходят для матовых теней. Кроме того, стоит отдавать предпочтение именно стойким теням, особенно если вам предстоит важное мероприятие. Матовые тени держатся дольше, а использование карандаша для глаз в качестве основы поможет ещё больше увеличить стойкость.

Завершает макияж фиксация: профессионалы рекомендуют использовать специальные спреи для фиксации макияжа. Если спрея нет, можно применить финишную пудру — тонкий слой матовой пудры продлит жизнь вашему макияжу на несколько часов.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Целью макияжа (визажа, англ. мейкапа) является украшение, самовыражение, а также камуфлирование (от фр. camouflage — маскировать, прятать) существующих особенностей. Макияж является разновидностью грима. Специалист по макияжу — визажист.



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