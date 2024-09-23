Диетолог раскрыла секреты, как не поддаваться голоду после шести

Как справиться с вечерними перекусами: советы диетолога

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Диетолог Виктория Александрова предлагает несколько простых и эффективных способов справиться с вечерними перекусами, которые часто мешают придерживаться здорового питания. Во-первых, составление списка покупок помогает избежать случайных покупок вредных продуктов. Если идти в магазин с чётким планом и ограниченной суммой денег, вероятность соблазниться на что-то нездоровое значительно снижается.

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Во-вторых, приготовление еды дома играет важную роль в контроле за тем, что и сколько вы едите. Домашняя еда позволяет избежать вредных перекусов, ведь когда в холодильнике есть полезные блюда, тяга к снекам уменьшается.

Третий совет — увеличение потребления клетчатки, которая долго переваривается и помогает надолго оставаться сытым. А вот с десертами Александрова рекомендует быть осторожнее: совсем отказываться от них не нужно, но выбирать стоит более здоровые варианты, такие как ягодные салаты или пастила. Это поможет снизить потребление калорий, не лишая себя удовольствия от сладкого.

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