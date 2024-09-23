Визажист Панфиловская рассказала, как выбрать качественную косметику

В чем секрет высокой цены люксовой косметики: разбор визажиста

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Разница в цене между косметикой массового рынка и люксовыми продуктами заключается в стоимости ингредиентов и упаковки, отмечает известный российский визажист и преподаватель Яна Панфиловская. По её словам, в дорогих продуктах используются качественные и дорогостоящие компоненты, такие как экстракты и отдушки, тогда как в бюджетной косметике применяются более простые материалы. Однако, это не означает, что дешевая косметика вредна или менее эффективна.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Панфиловская подчеркнула, что для массового сегмента нет необходимости использовать дорогие химические вещества, поскольку это не окупится. Эксперт также выделила важную роль упаковки в формировании цены продукта. Она добавила, что качество косметики не всегда прямо связано с ценой, и посоветовала при выборе обращать внимание на состав продукта.

По мнению визажиста, современные технологии позволяют даже бюджетной косметике демонстрировать высокие результаты благодаря использованию качественного сырья. Таким образом, цена не является единственным показателем качества, и потребители могут найти эффективные средства и среди более доступных вариантов.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.



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