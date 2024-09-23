Отшелушиваем лицо домашней маской: вам понадобятся всего 2 ингредиента

Отшелушивающая маска с углём и желатином

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Что вам понадобится

1 столовая ложка порошка активированного угля;

1 с половиной столовой ложки желатинового порошка.

Как приготовить

В чистой миске смешайте все ингредиенты и перемешайте, чтобы получилась густая паста. Из-за липкой природы желатина нагрейте смесь в течение 30 секунд, чтобы получить кремообразную текстуру. Дайте маске высохнуть в течение 30 минут. Снимите маску движением вверх. Ополосните лицо, промокните его насухо и нанесите увлажняющий крем.

Активированный уголь выводит все токсины из кожи, тем самым снижая риск появления прыщей.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Уточнения

Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.



Активированный у́голь — пористый материал, производимый из древесного угля, кокса из каменного угля или нефти, скорлупы кокосовых орехов и других углеродосодержащих материалов.



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