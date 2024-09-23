Отшелушиваем лицо домашней маской: вам понадобятся всего 2 ингредиента

Активированный уголь выводит все токсины из кожи, тем самым снижая риск появления прыщей.
Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.
Активированный у́голь — пористый материал, производимый из древесного угля, кокса из каменного угля или нефти, скорлупы кокосовых орехов и других углеродосодержащих материалов.
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