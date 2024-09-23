Как шоколадные обертывания сделают вас счастливее и стройнее

Спа-осень: как обновить кожу и подготовиться к холодам

Осень — идеальное время для ухода за кожей и телом, особенно после активного летнего солнца. В числе процедур, которые помогут восстановить кожу и подготовить её к зиме, косметологи выделяют пилинги на фруктовых кислотах для обновления кожи лица и тела, ультразвуковую чистку для мягкого очищения, и микротоковую терапию, которая помогает в борьбе с пигментацией и угрями.

Фото: flickr.com by Antoine Chivot, CC BY-SA 2.0

Для поддержания тонуса и улучшения настроения отлично подойдут шоколадные обертывания. Парафинотерапия для рук поможет сохранить молодость кожи и защитить её от холодного ветра и сухости.

Эти процедуры не только улучшат состояние кожи, но и подарят приятные моменты ухода за собой.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.