Секреты макияжа XX века: от русского балета до Голливуда

Легендарные тени: как они изменяли моду на протяжении веков

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тени для век стали важной частью макияжа благодаря влиянию культурных событий начала ХХ века, таких как "русские сезоны" Сергея Дягилева. Визажисты Элена Рубинштейн, Элизабет Арден и Макс Фактор внесли значительный вклад в их популяризацию, вдохновившись театральным макияжем русских балерин и голливудским кинематографом.

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Тени начали завоевывать популярность с выходом фильмов, таких как "Клеопатра" 1917 года, а их массовое распространение произошло после успеха новой версии "Клеопатры" с Элизабет Тейлор в 1963 году.

Каждое десятилетие диктовало свои модные оттенки теней — от ярких синих до более темных и драматичных цветов. В наши дни тени для век используются не только для создания цвета, но и для контурирования лица.

Уточнения

Тени — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.





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