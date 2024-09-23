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Секреты макияжа XX века: от русского балета до Голливуда

Легендарные тени: как они изменяли моду на протяжении веков
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Моя семья » Красота и стиль

Тени для век стали важной частью макияжа благодаря влиянию культурных событий начала ХХ века, таких как "русские сезоны" Сергея Дягилева. Визажисты Элена Рубинштейн, Элизабет Арден и Макс Фактор внесли значительный вклад в их популяризацию, вдохновившись театральным макияжем русских балерин и голливудским кинематографом.

Легендарные тени: как они изменяли моду на протяжении веков
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Тени начали завоевывать популярность с выходом фильмов, таких как "Клеопатра" 1917 года, а их массовое распространение произошло после успеха новой версии "Клеопатры" с Элизабет Тейлор в 1963 году.

Каждое десятилетие диктовало свои модные оттенки теней — от ярких синих до более темных и драматичных цветов. В наши дни тени для век используются не только для создания цвета, но и для контурирования лица.

Уточнения

Тени — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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