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Как продлить молодость кожи в 30 и 40: эксперты делятся секретами

Уход за кожей в 30 и 40 лет: что добавить в свою рутину
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Уход за кожей в 30 и 40 лет требует особого внимания, чтобы отсрочить появление признаков старения. Важными этапами являются ежедневное использование солнцезащитного крема с высоким SPF, включение в ночной уход средств с ретинолом, регулярное увлажнение кожи кремами с гиалуроновой кислотой и применение антиоксидантов.

Уход за кожей в 30 и 40 лет: что добавить в свою рутину
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Особое внимание следует уделить зоне вокруг глаз, а также отшелушиванию кожи дважды в неделю. На ночь рекомендуется использовать питательные кремы для стимуляции выработки коллагена и эластина, что помогает коже оставаться плотной и упругой.

Дополнительные советы включают регулярный и продолжительный сон, питьё воды и ночной уход для кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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