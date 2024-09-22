Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГАИ придумала новую ловушку для водителей с несоответствием знаков и разметки
Британские ученые испытали инновационный метод борьбы с раком костей
Хирург Краюшкин: подобрать размер и форму импланта для увеличения груди помогает ИИ
Второе дыхание для осенних листьев: как дачники находят им применение вместо сжигания
Газизов рассказал, в чем проявляется поддержка "Динамо" Махачкала от Хабиба
Учёные: некоторые виды орехов и жирной рыбы снизят холестерин в крови за 24 дня
Секреты мягкой говядины: как сохранить сочность при жарке
ГАИ разъяснила, какой штраф грозит за замену шильдика на машине
Дипломаты разбираются: российских туристов заперли на пароме в Южной Корее

Антивозрастной уход: когда пора начинать и чего избегать

Ошибки в уходе за кожей после 40 лет: советы косметолога
1:15
Моя семья » Красота и стиль

Уход за кожей после 40 лет требует особого внимания, но многие женщины продолжают ошибаться, доверяя мифам о косметике. Косметолог Ольга Шинкина развенчивает несколько распространённых заблуждений о средствах anti-age. Во-первых, мнение, что SPF нужен только в молодости, неверно: солнце вредно в любом возрасте, и с возрастом риск появления пигментации увеличивается. Ольга рекомендует использовать средства с SPF 30+ круглый год, а летом — с защитой не менее 50+.

Ошибки в уходе за кожей после 40 лет: советы косметолога
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Второй миф — отказ от ночного крема. После 30 лет кожа нуждается в дополнительном увлажнении, особенно если она сухая. Ночные кремы помогают коже восстанавливаться. Третий миф — жирной коже не нужно увлажнение. На самом деле, даже жирная кожа может быть обезвоженной, поэтому уход за ней должен включать средства без масел.

И наконец, четвертый миф — лучше начинать использовать антивозрастные средства как можно раньше. Ольга предупреждает, что это может нанести вред коже, если начать до 25 лет, когда кожа ещё не нуждается в таких средствах.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы

Стюардесса рассказала, что пассажирам следует переворачивать вкладыш с личными данными на обратную сторону.

Стюардесса раскрыла необычный способ повысить безопасность в путешествиях
Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Секрет ресторанной яичницы: добавьте воду и удивитесь результату
Вместо крылатой ракеты JASSM-XR Пентагон обещает Киеву AGM-154 JSOW Дмитрий Плотников Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
5 идеальных деревьев для посадки вокруг выгребной ямы
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Последние материалы
JES: тело человека способно накапливать 3600 химических веществ из пластика
Вместо крылатой ракеты JASSM-XR Пентагон обещает Киеву AGM-154 JSOW
Как отмена системы "всё включено" изменит отдых российских туристов в Турции?
Автомеханик объяснил, почему даже атмосферный мотор опасно глушить сразу после поездки
Готовим восхитительные котлеты из крабовых палочек с сыром
Из-за травмы Волкова его бой с Ганом перенесли
Психолог: стресс может вызывать тревожность перед сном
На создание отечественной спутниковой группировки подобной Starlink: потребуется 445 млрд рублей
Способы дезинфекции системы кондиционирования в автомобиле
"Газпром" снизил прокачку газа в Европу через Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.