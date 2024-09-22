Антивозрастной уход: когда пора начинать и чего избегать

Уход за кожей после 40 лет требует особого внимания, но многие женщины продолжают ошибаться, доверяя мифам о косметике. Косметолог Ольга Шинкина развенчивает несколько распространённых заблуждений о средствах anti-age. Во-первых, мнение, что SPF нужен только в молодости, неверно: солнце вредно в любом возрасте, и с возрастом риск появления пигментации увеличивается. Ольга рекомендует использовать средства с SPF 30+ круглый год, а летом — с защитой не менее 50+.
Второй миф — отказ от ночного крема. После 30 лет кожа нуждается в дополнительном увлажнении, особенно если она сухая. Ночные кремы помогают коже восстанавливаться. Третий миф — жирной коже не нужно увлажнение. На самом деле, даже жирная кожа может быть обезвоженной, поэтому уход за ней должен включать средства без масел.
И наконец, четвертый миф — лучше начинать использовать антивозрастные средства как можно раньше. Ольга предупреждает, что это может нанести вред коже, если начать до 25 лет, когда кожа ещё не нуждается в таких средствах.
Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах.
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