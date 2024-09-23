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Названы оптимальные и самые красивые оттенки для того, чтобы окрасить седые волосы

Лучшие оттенки для окрашивания седых волос
1:37
Моя семья » Красота и стиль

Какой цвет выбрать для окрашивания седых волос? Эксперты советуют избегать слишком контрастных решений. Нейтральные оттенки, такие как мягкий блонд, грибной коричневый, светло-медный и карамельный блонд, легче всего сочетаются с сединой и сохраняют свой вид на длительное время.

Лучшие оттенки для окрашивания седых волос
Фото: flickr.com by Shylah, CC BY 2.0

Специалист L'Oréal Professionnel Триша Косгроув в разговоре с marieclaire.ru отметила, что в случае с окрашиванием седых волос легко перегрузить лицо цветом.

По мнению эксперта, самая распространённая ошибка — слишком тёмный результат. Важно помнить, что по мере того, как наши волосы теряют пигмент, наша кожа тоже становится бледнее. Более мягкий цвет, чем тот, который был у вас до появления седины, вероятно, будет лучшим выбором, сказала колорист.

Самые удачные оттенки для окрашивания седых волос

  • Карамельный блонд
  • Белый блонд
  • Мягкий блонд
  • Серебро
  • Балаяж
  • Лавандовый серый
  • Темно-пепельно-серый
  • Грибной коричневый
  • Кофейный
  • Шоколадный мусс
  • Светлая медь

Белый блонд легко смешивается с отросшими седыми волосами. Однако для достижения светлого оттенка белого может потребоваться несколько сеансов обесцвечивания у профессионального колориста, а также использование восстанавливающих продуктов с сильным репаративным эффектом для укрепления ослабленных связей, вызванных осветлением.

Более тёмные оттенки также требуют ухода, но в меньшей степени, добавила эксперт.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. Окрашивают волосы с целью скрыть седину, изменить естественный цвет волос (осветление или затемнение), освежить прическу, придать ей граней и визуальный объём, для смены имиджа и т. д.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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