Шесть простых правил, которые позволят сохранить красивые волосы в период менопаузы

Менопауза может привести к выпадению волос у женщин. Это естественный процесс, связанный с подавлением функции яичников и снижением выработки гормонов эстрогена и прогестерона. Изменения уровня гормонов влияют на организм женщины, вызывая изменения во внешнем виде.
Одна из причин выпадения волос при менопаузе — это влияние эстрогена на кожу и волосы. Этот гормон способствует задержке воды в коже, что может вызвать обезвоживание и ухудшение качества волос, кожи и ногтей. Снижение выработки коллагена и кератина также связано со снижением уровня эстрогена.
Кроме того, увеличение выработки андрогенов, мужских половых гормонов, может привести к выпадению волос.
Для борьбы с выпадением волос во время менопаузы рекомендуется:
Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин, после чего они больше не могут рожать детей.
Эстроге́ны (нем. Östrogene) — общее собирательное название подкласса стероидных женских половых гормонов, производимых в основном фолликулярным аппаратом яичников у женщин.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Добавив немного сала в фарш для голубцов, вы получите невероятно сочное блюдо, которое порадует всех за столом.