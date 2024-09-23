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Шесть простых правил, которые позволят сохранить красивые волосы в период менопаузы

Что делать, чтобы волосы во время менопаузы не выпадали и оставались красивыми
1:23
Моя семья » Красота и стиль

Менопауза может привести к выпадению волос у женщин. Это естественный процесс, связанный с подавлением функции яичников и снижением выработки гормонов эстрогена и прогестерона. Изменения уровня гормонов влияют на организм женщины, вызывая изменения во внешнем виде.

Что делать, чтобы волосы во время менопаузы не выпадали и оставались красивыми
Фото: commons.wikimedia.org by ID 4653867, PDM

Одна из причин выпадения волос при менопаузе — это влияние эстрогена на кожу и волосы. Этот гормон способствует задержке воды в коже, что может вызвать обезвоживание и ухудшение качества волос, кожи и ногтей. Снижение выработки коллагена и кератина также связано со снижением уровня эстрогена.

Кроме того, увеличение выработки андрогенов, мужских половых гормонов, может привести к выпадению волос.

Для борьбы с выпадением волос во время менопаузы рекомендуется:

  • Увлажнять кожу головы, используя качественные мягкие шампуни для сухой кожи.
  • Избегать термообработки волос, сократив использование фена и стайлеров.
  • Использовать натуральные красители для волос вместо химических.
  • Соблюдать регулярный питьевой режим и употреблять богатую углеводами пищу.
  • Следить за уровнем стресса.
  • Заниматься физическими упражнениями для поддержания психического и физического благополучия.

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин, после чего они больше не могут рожать детей.

Эстроге́ны (нем. Östrogene) — общее собирательное название подкласса стероидных женских половых гормонов, производимых в основном фолликулярным аппаратом яичников у женщин. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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