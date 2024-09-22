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Как сделать кудрявые волосы увлажнёнными и гладкими: вам поможет маска с мёдом

Маска для кудрявых волос с мёдом
1:13
Моя семья » Красота и стиль

Ингредиенты

  1. Кокосовое масло: 2-3 ст. л.
  2. Мед: 1-2 ст. л.
  3. Гель алоэ вера: 2-3 ст. л.

Польза ингредиентов

Кокосовое масло: придает волосам естественное сияние. Кокосовое масло помогает контролировать выпадение волос и поддерживает здоровье кожи головы. Оно помогает в лечении поврежденных волос и питает их. 

Маска для кудрявых волос с мёдом
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Мед: помогает предотвратить выпадение волос и секущиеся кончики. Он помогает свести к минимуму пушистость и смягчить волосы. Мед делает волосы гладкими и увлажненными.

Гель алоэ вера: он помогает сделать волосы более густыми и стимулирует их рост. Он обладает антибактериальными свойствами, которые лечат грибковые инфекции. Кроме того, он помогает успокоить зуд.

Как приготовить

Положите в миску 2-3 ст. л. кокосового масла, 1-2 ст. л. меда и 2-3 ст. л. геля алоэ вера и хорошо перемешайте. Ваша маска для волос готова к использованию.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Кудри — форма волос в виде крупных и/или мелких завитков.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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