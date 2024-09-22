Как сделать кудрявые волосы увлажнёнными и гладкими: вам поможет маска с мёдом

Кокосовое масло: придает волосам естественное сияние. Кокосовое масло помогает контролировать выпадение волос и поддерживает здоровье кожи головы. Оно помогает в лечении поврежденных волос и питает их.
Мед: помогает предотвратить выпадение волос и секущиеся кончики. Он помогает свести к минимуму пушистость и смягчить волосы. Мед делает волосы гладкими и увлажненными.
Гель алоэ вера: он помогает сделать волосы более густыми и стимулирует их рост. Он обладает антибактериальными свойствами, которые лечат грибковые инфекции. Кроме того, он помогает успокоить зуд.
Положите в миску 2-3 ст. л. кокосового масла, 1-2 ст. л. меда и 2-3 ст. л. геля алоэ вера и хорошо перемешайте. Ваша маска для волос готова к использованию.
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.
Кудри — форма волос в виде крупных и/или мелких завитков.
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