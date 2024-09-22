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Названы самые эффективные способы, как устранить расширенные поры

4 способа устранения расширенных пор
2:01
Моя семья » Красота и стиль

Микронидлинг

Микронидлинг может быть самым главным секретом для безопасного и естественного сужения пор. Это лечение включает в себя создание тысяч микроскопических проколов на коже, чтобы вызвать иммунный ответ вашего организма.

4 способа устранения расширенных пор
Фото: Freepik by freepik, PDM

Когда ваша иммунная система включается, ваше тело запускает производство эластина и коллагена и полностью оздоравливает вашу кожу изнутри.

Исследования показали, что одной из основных причин развития крупных пор является снижение эластичности кожи. Когда ваша кожа обвисает, то же самое происходит и с порами.

Лёд

Лед — самый простой и дешевый способ мгновенно сузить поры. Когда ваша кожа соприкасается с чем-то холодным, она мгновенно втягивается и становится напряженной. Это втягивание также сузит поры. 

Протирайте кожу льдом в течение 15-20 секунд каждый день, чтобы поры казались меньше. Или вы можете сделать это непосредственно перед выходом.

Яичные белки

Изготовление маски для лица из яичных белков действительно работает для сужения больших пор. Яичные белки естественным образом впитывают жир и подтягивают кожу, нанося двойной удар, который делает ваш образ ярче и сужает поры.

Все, что вам нужно сделать, это разбить несколько яиц в миску (удалить желтки), вспенить белки и нанести маску на лицо на 20 минут.

Глина

Чтобы сделать глиняную маску своими руками, вам всего лишь понадобится:

  • полстакана глиняного порошка;
  • 1 стакан воды;
  • Мед для загущения.

Глина впитывает грязь, но она также впитывает кожное сало, которое ваше тело вырабатывает вокруг волосяных фолликулов. Кожное сало является одной из основных причин больших пор, поэтому уменьшение этого вещества на коже может помочь бороться с причиной больших пор.

Уточнения

Гли́на — мелкозернистая осадочная горная порода, плотная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении.

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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