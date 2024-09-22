Силиконы в косметических средствах: две причины, по которым производители от них не отказываются

Силиконы занимают важное место в косметической индустрии, однако существуют опасения относительно их безопасности.
Примерно 75 % косметических продуктов включают в себя силиконы и парабены. Эти вещества способствуют созданию однородной текстуры продукта, повышают его устойчивость и эластичность. Благодаря силиконам, косметические средства создают ощущение мягкости и не оставляет липкости на коже. Однако такой эффект является поверхностным и временным.
Ещё одной причиной популярности силиконов является их низкая стоимость. Натуральные и биоразлагаемые компоненты стоят дороже, а их срок годности ограничен.
Силико́ны (полиорганосилоксаны) — кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения с химической формулой [R2SiO]n, где R = органическая группа (метильная, этильная или фенильная).
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