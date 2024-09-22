Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Канада бросает вызов Китаю: новый завод по переработке РЗМ откроется на этой неделе
Туристы не смогут драться в магазинах Дубая за новые айфоны
В ГАИ рассказали, как расшифровываются блатные автомобильные номера
Как выбрать капусту для голубцов и добиться идеальной мягкости
Как правильно хранить выпечку: советы для долгой свежести
BMJ Open: информация о килокалориях уменьшает потребление алкоголя на 18%
Как приготовить хрустящие драники с золотистой корочкой
Жарка грибов с луком: как сделать блюдо сочным и ароматным
Саудовская Аравия готова принять 2 миллиона российских туристов к 2030 году

Силиконы в косметических средствах: две причины, по которым производители от них не отказываются

Почему косметические бренды продолжают использовать силиконы в своих продуктах
0:45
Моя семья » Красота и стиль

Силиконы занимают важное место в косметической индустрии, однако существуют опасения относительно их безопасности.

Почему косметические бренды продолжают использовать силиконы в своих продуктах
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

Примерно 75 % косметических продуктов включают в себя силиконы и парабены. Эти вещества способствуют созданию однородной текстуры продукта, повышают его устойчивость и эластичность. Благодаря силиконам, косметические средства создают ощущение мягкости и не оставляет липкости на коже. Однако такой эффект является поверхностным и временным.

Ещё одной причиной популярности силиконов является их низкая стоимость. Натуральные и биоразлагаемые компоненты стоят дороже, а их срок годности ограничен.

Уточнения

Силико́ны (полиорганосилоксаны) — кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения с химической формулой [R2SiO]n, где R = органическая группа (метильная, этильная или фенильная). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы

Стюардесса рассказала, что пассажирам следует переворачивать вкладыш с личными данными на обратную сторону.

Стюардесса раскрыла необычный способ повысить безопасность в путешествиях
Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Секрет ресторанной яичницы: добавьте воду и удивитесь результату
Вместо крылатой ракеты JASSM-XR Пентагон обещает Киеву AGM-154 JSOW Дмитрий Плотников Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
5 идеальных деревьев для посадки вокруг выгребной ямы
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Последние материалы
Как правильно хранить выпечку: советы для долгой свежести
Почему косметические бренды продолжают использовать силиконы в своих продуктах
BMJ Open: информация о килокалориях уменьшает потребление алкоголя на 18%
Как приготовить хрустящие драники с золотистой корочкой
Жарка грибов с луком: как сделать блюдо сочным и ароматным
Саудовская Аравия готова принять 2 миллиона российских туристов к 2030 году
К концу года молочная продукция может подорожать на 30-50%
ГАИ придумала новую ловушку для водителей с несоответствием знаков и разметки
Британские ученые испытали инновационный метод борьбы с раком костей
Хирург Краюшкин: подобрать размер и форму импланта для увеличения груди помогает ИИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.