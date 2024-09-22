Силиконы в косметических средствах: две причины, по которым производители от них не отказываются

Почему косметические бренды продолжают использовать силиконы в своих продуктах

0:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Силиконы занимают важное место в косметической индустрии, однако существуют опасения относительно их безопасности.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

Примерно 75 % косметических продуктов включают в себя силиконы и парабены. Эти вещества способствуют созданию однородной текстуры продукта, повышают его устойчивость и эластичность. Благодаря силиконам, косметические средства создают ощущение мягкости и не оставляет липкости на коже. Однако такой эффект является поверхностным и временным.

Ещё одной причиной популярности силиконов является их низкая стоимость. Натуральные и биоразлагаемые компоненты стоят дороже, а их срок годности ограничен.

Уточнения

Силико́ны (полиорганосилоксаны) — кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения с химической формулой [R 2 SiO] n , где R = органическая группа (метильная, этильная или фенильная).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.