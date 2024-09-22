Пластический хирург рассказал, как происходит подбор имплантов для увеличения груди

Хирург Краюшкин: подобрать размер и форму импланта для увеличения груди помогает ИИ

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кандидат медицинских наук и пластический хирург клиники IQPlastique Игорь Краюшкин рассказал, как правильно выбрать размер имплантов для увеличения груди. Он отметил, что этот процесс требует индивидуального подхода, учитывающего пожелания пациентки и её физические параметры, такие как рост, вес и ширина грудной клетки.

Фото: flickr.com by Docteur Spitalier Philippe, CC BY-SA 2.0

Сегодня при подборе имплантов пластические хирурги всё чаще используют метод компьютерного моделирования, сообщает Газета.Ru.

"Мы фотографируем пациентку с разных ракурсов, загружаем эти изображения в программу и с помощью искусственного интеллекта определяем, какой результат получится с тем или иным имплантом", — рассказал Краюшкин.

Ещё один современный метод подбора имплантов — использование сайзеров, силиконовых накладок, которые подкладываются под майку пациентки. Таким образом, она может оценить, какой размер груди будет для неё комфортным.

Также важно учитывать индивидуальные особенности каждой пациентки, её вес, рост, пропорции фигуры, и от того, какую именно грудь она хотела бы у себя видеть, отметил хирург.

Уточнения

Увеличение груди — медицинская операция, относящаяся к области восстановительной и эстетической хирургии. Может происходить как по эстетическим причинам, так и по медицинским показаниям (например, грудь неправильно сформирована или должна быть восстановлена после ампутации).



Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in «в» + plantare «сажать»), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).



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