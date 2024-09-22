Как скрыть возрастные изменения с помощью правильного макияжа

Секреты антивозрастного макияжа: как выглядеть моложе

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современные женщины старше 40 лет стремятся выглядеть стильно и молодо, используя множество доступных бьюти-инструментов. Антивозрастной макияж — это искусство подчеркивать естественную красоту, скрывая возрастные изменения. Косметолог Арина Дурова подчеркивает, что подготовка кожи и правильный выбор средств играют ключевую роль.

Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru, PDM

Важно начать с увлажнения и использования праймера для сглаживания морщин. Легкие тональные основы, нанесенные спонжем, помогут достичь молодого, естественного вида без эффекта маски. Консилер должен быть чуть светлее кожи, чтобы корректировать темные круги, а для закрепления макияжа стоит выбирать легкую минеральную пудру. Кремовые румяна и мягкое контурирование придадут лицу свежесть и скроют недостатки.

Для макияжа глаз рекомендуются нейтральные оттенки и мягкая подводка без резких стрелок, а черный цвет лучше заменить на темно-серый или коричневый. Для губ выбирайте увлажняющие текстуры и натуральные оттенки, избегая резких линий контура.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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