Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему клапаны без гидрокомпенсаторов требуют регулярного обслуживания
Как биоревитализация и плазмотерапия спасают кожу осенью
Туризм в России: где и как отдыхать, чтобы не разориться
Прыжки, игривость и экзотика: особенности бенгальских кошек
Как избавиться от хлама и организовать пространство в доме
Опасность синтетической жидкости для резиновых элементов
Почему появляются синяки на ногах после тренировки?
Влияние вейпинга на когнитивные функции изучено
Осенние советы по уходу за плодовыми деревьями от эксперта

Как скрыть возрастные изменения с помощью правильного макияжа

Секреты антивозрастного макияжа: как выглядеть моложе
1:11
Моя семья » Красота и стиль

Современные женщины старше 40 лет стремятся выглядеть стильно и молодо, используя множество доступных бьюти-инструментов. Антивозрастной макияж — это искусство подчеркивать естественную красоту, скрывая возрастные изменения. Косметолог Арина Дурова подчеркивает, что подготовка кожи и правильный выбор средств играют ключевую роль.

Секреты антивозрастного макияжа: как выглядеть моложе
Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru, PDM

Важно начать с увлажнения и использования праймера для сглаживания морщин. Легкие тональные основы, нанесенные спонжем, помогут достичь молодого, естественного вида без эффекта маски. Консилер должен быть чуть светлее кожи, чтобы корректировать темные круги, а для закрепления макияжа стоит выбирать легкую минеральную пудру. Кремовые румяна и мягкое контурирование придадут лицу свежесть и скроют недостатки.

Для макияжа глаз рекомендуются нейтральные оттенки и мягкая подводка без резких стрелок, а черный цвет лучше заменить на темно-серый или коричневый. Для губ выбирайте увлажняющие текстуры и натуральные оттенки, избегая резких линий контура.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин Военные преступники Ермак и Зеленский запустили очередную пиар-акцию с оппозицией РФ Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская
Сводка с фронта: армия РФ освободила Любимовку в Курской области, "план победы" Зеленского содержит сплошные "дай!"
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Последние материалы
Как избавиться от хлама и организовать пространство в доме
Почему появляются синяки на ногах после тренировки?
Осенние советы по уходу за плодовыми деревьями от эксперта
Влияние вейпинга на когнитивные функции изучено
Ученым удалось вывести "золотой салат", богатый витаминами
Песочное морковное печенье: получится очень вкусным и нежным
Осенняя подготовка грядки под огурцы: советы агрономов
Быстрые способы справиться с коррозией автомобиля
Секреты антивозрастного макияжа: как выглядеть моложе
Россияне купили билет в бизнес-класс и лишились полёта из-за шутки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.