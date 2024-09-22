Мужчины против: какие процедуры не нравятся сильному полу

Как не попасть в список антитрендов: косметология глазами мужчин

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Внешний вид женщины часто является предметом обсуждений, особенно в вопросах косметологии и пластической хирургии. Многие женщины полагаются на мнение мужчин, когда решают обратиться к специалистам, однако угодить мужским предпочтениям не всегда легко. Важно понимать, что каждый мужчина имеет свои вкусы, и то, что нравится одному, может не понравиться другому. Однако существуют косметологические процедуры, которые часто вызывают отрицательную реакцию у представителей сильного пола.

Фото: flickr.com by Antoine Chivot, CC BY-SA 2.0

Первым пунктом антитрендов стоит увеличение губ. Хотя тренд на "губы-осьминоги" уже прошел, классическое увеличение губ все еще вызывает смешанные чувства у мужчин. Женщины продолжают прибегать к этой процедуре, несмотря на то, что чрезмерное количество геля может выглядеть непривлекательно. Главное — найти опытного специалиста, который сделает коррекцию незаметной.

Еще одна процедура, вызывающая неодобрение у мужчин — это увеличение скул. Слишком острые или чрезмерно выделенные скулы могут выглядеть неестественно и даже агрессивно. Нередко женщины, желая подчеркнуть черты лица, получают обратный эффект, который не нравится мужчинам.

Слишком острый нос также вызывает недоумение. Многие женщины хотят сделать нос "как у модели", не учитывая особенности своей внешности. Однако форма носа должна гармонировать с лицом, и стремление к "идеалу" не всегда дает положительный результат.

Особо стоит отметить тренд на создание четких контуров лица, особенно линии челюсти, как у Анджелины Джоли. Несмотря на то, что многие женщины мечтают о такой форме, мужчины часто не придают этому большого значения. Важно помнить, что естественность и индивидуальные особенности всегда выглядят более привлекательно.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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