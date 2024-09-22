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Осторожно: пять главных ограничений после контурной пластики губ

Как избежать ошибок после увеличения губ: советы эксперта
1:47
Моя семья » Красота и стиль

Контурная пластика губ, несмотря на свою популярность и кажущуюся простоту, требует тщательного соблюдения рекомендаций после процедуры. Косметолог Виктория Глушенкова настоятельно советует придерживаться ряда ограничений, чтобы избежать нежелательных последствий и достичь наилучшего результата.

Как избежать ошибок после увеличения губ: советы эксперта
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, CC BY 2.0

Во-первых, ни в коем случае не следует пытаться снимать отек с помощью льда. Охлаждение может замедлить процесс заживления и помешать равномерному распределению геля, содержащего гиалуроновую кислоту. Наоборот, необходимо поддерживать естественную температуру тела для оптимального эффекта.

Во-вторых, избегайте посещения бань, саун и интенсивных спортивных тренировок в течение 10 дней после процедуры. Высокие температуры и активные физические нагрузки могут повлиять на химическую структуру геля, разрушив его, что приведет к неэффективности процедуры.

Третье важное ограничение связано с механическим воздействием на губы. Не стоит активно сминать их, например, при поцелуях или во время визита к стоматологу. Это может привести к смещению геля и неравномерному распределению.

Кроме того, будьте осторожны с приемом медикаментов, особенно тех, которые разжижают кровь, таких как аспирин. Их применение может вызвать образование гематом. Если вы принимаете такие лекарства, лучше отложить процедуру на две недели.

Для сохранения здоровья и красоты губ важно соблюдать все перечисленные рекомендации. Это поможет не только достичь желаемого эстетического результата, но и избежать осложнений, которые могут испортить эффект от процедуры.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius). Служат для захвата и удержания пищи при её поступлении в рот, а также участвуют в выражении эмоций мимикой (улыбка, поцелуй, оскал и др.).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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