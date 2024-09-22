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Секреты гладкой кожи: как бороться с дряблостью в области коленей

Как сохранить молодость коленей: советы косметолога
1:15
Моя семья » Красота и стиль

Кожа в области коленей, как и руки, часто выдает возраст, но многие женщины не уделяют ей должного внимания. Косметолог Кристина Орлова рассказала о самых эффективных процедурах для поддержания красоты этой зоны. Одной из популярных процедур являются инъекции гиалуроновой кислоты, которые удерживают влагу и предотвращают образование морщин. Этот метод особенно полезен для девушек с сухой кожей и небольшим весом.

Как сохранить молодость коленей: советы косметолога
Фото: flickr.com by Mario A. P., CC BY-SA 2.0

Косметолог подбирает инъекционный состав индивидуально. Альтернативой инъекциям могут стать аппаратные процедуры — ультразвук или лазер, которые подходят также для девушек с небольшим весом. Лазерные процедуры требуют минимального времени на восстановление, но летом стоит быть осторожнее из-за риска пигментации. Для более радикальной коррекции используется нитевой лифтинг, который обеспечивает более длительный результат, но требует ношения компрессионного белья в течение четырёх недель.

В случае, если консервативные методы не справляются, хирург может выполнить подтяжку, удалив лишнюю кожу. Этот метод эффективен, но предполагает длительный период восстановления.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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