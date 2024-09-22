Осень без хандры: секреты здоровья и хорошего настроения

Как правильно поддерживать организм в межсезонье

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осень традиционно ассоциируется с упадком сил, плохим настроением и частыми попытками улучшить самочувствие с помощью сладостей или алкоголя. Однако этот период может стать временем трансформации, если поддерживать организм системно. Первое правило — это режим сна. Важно ложиться спать в 22:00-23:00, когда начинает выделяться мелатонин — гормон, способствующий восстановлению организма и снижению стресса. Для полноценного сна важно создать полную темноту в спальне с помощью штор-блэкаут.

Фото: pixabay.com by himanshugunarathna, PDM

Второе правило — физическая активность. Даже небольшая зарядка улучшит настроение за счёт выработки эндорфинов и дофаминов, дефицит которых обостряется осенью. Третье правило — правильное питание. Включение в рацион жирной морской рыбы, печени трески и морской капусты компенсирует дефицит витамина D и йода, что особенно важно в условиях сокращённого светового дня.

В случае добавок всегда лучше проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).



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