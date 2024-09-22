Как восстановить кожу после лета: эффективные осенние процедуры

Осень — идеальное время для восстановления и ухода за кожей, особенно после активного летнего солнца. Когда температура снижается, кожа нуждается в особом уходе, и это время подходит для проведения процедур, которые откладывались летом. Косметологи рекомендуют начинать с мягких пилингов на фруктовых кислотах, которые нежно обновляют кожу, не вызывая сильного шелушения.
Для дополнительного ухода за телом можно сделать ультразвуковую чистку, которая помогает глубоко очистить кожу без её повреждения. Для приятного релакса и пользы для кожи подойдут шоколадные обертывания, которые не только смягчают и подтягивают кожу, но и заряжают энергией.
Микротоковая терапия — важная процедура осени для восстановления кожи после лета и борьбы с угрями и пигментацией. Парафинотерапия для рук поможет предотвратить сухость и истончение кожи в холодные месяцы, делая её мягкой и ухоженной.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах.
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