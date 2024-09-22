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Как восстановить кожу после лета: эффективные осенние процедуры

Осенние спа-процедуры, которые стоит попробовать уже сейчас
1:03
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Осень — идеальное время для восстановления и ухода за кожей, особенно после активного летнего солнца. Когда температура снижается, кожа нуждается в особом уходе, и это время подходит для проведения процедур, которые откладывались летом. Косметологи рекомендуют начинать с мягких пилингов на фруктовых кислотах, которые нежно обновляют кожу, не вызывая сильного шелушения.

Осенние спа-процедуры, которые стоит попробовать уже сейчас
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для дополнительного ухода за телом можно сделать ультразвуковую чистку, которая помогает глубоко очистить кожу без её повреждения. Для приятного релакса и пользы для кожи подойдут шоколадные обертывания, которые не только смягчают и подтягивают кожу, но и заряжают энергией.

Микротоковая терапия — важная процедура осени для восстановления кожи после лета и борьбы с угрями и пигментацией. Парафинотерапия для рук поможет предотвратить сухость и истончение кожи в холодные месяцы, делая её мягкой и ухоженной.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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