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Уход за кожей осенью: эффективные процедуры для глубокого увлажнения

Как биоревитализация и плазмотерапия спасают кожу осенью
1:06
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Осенью кожа особенно страдает от обезвоживания, независимо от её типа. Отопительные приборы и холодный воздух усиливают потерю влаги, что делает увлажнение обязательным для всех. Помимо употребления воды, важно правильно подобрать косметические процедуры, проконсультировавшись с косметологом.

Как биоревитализация и плазмотерапия спасают кожу осенью
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Одной из популярных процедур является плазмотерапия, где используется собственная плазма пациента для улучшения упругости кожи без риска раздражений. Ещё одна классическая осенняя процедура — биоревитализация, при которой вводится гиалуроновая кислота, удерживающая влагу.

Пилинги осенью не только увлажняют, но и очищают кожу, избавляя её от ороговевших частичек. Важно выбрать правильный тип пилинга в зависимости от особенностей вашей кожи. Мезотерапия, особенно с витаминами, помогает насытить кожу полезными элементами и устранить воспаления. Однако следует помнить о защите от солнца, особенно если используются инъекции с ретинолом.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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