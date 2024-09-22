Осенний уход за кожей: как избежать высыпаний и сухости

Как защитить кожу от осенней сухости и обезвоживания

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Смена сезонов требует особого ухода за кожей, поскольку климатические изменения влияют на её состояние. Осенью кожа становится более сухой из-за понижения температуры и влажности, что приводит к обезвоживанию и избыточной выработке кожного сала, вызывая высыпания. Косметолог Ирина Головина рекомендует увлажнять кожу изнутри, увеличивая потребление воды, используя продукты с увлажняющими ингредиентами, такими как гиалуроновая кислота и глицерин.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Также осенью важно заменить лёгкие увлажняющие средства на более плотные кремы, содержащие смягчающие и окклюзивные вещества, которые создают барьер, удерживающий влагу. Для восстановления после лета подходят маски с витаминами и антиоксидантами, которые укрепляют кожный барьер. Помимо увлажнения, даже в осенние месяцы не стоит забывать о защите от солнца — SPF обязателен, чтобы предотвратить повреждения от ультрафиолетовых лучей.

Специальный уход требуется и за губами, поскольку они одними из первых страдают от сухости. Важно избегать агрессивных ингредиентов, которые могут разрушать кожу, особенно если у вас чувствительная кожа или заболевания, такие как экзема.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.