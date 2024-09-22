Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приучить собаку к ношению зимней одежды
Цена сахара достигла максимума за 7 месяцев из-за засухи в Бразилии
10 хитрых способов упаковать чемодан и уместить вдвое больше вещей
Названы многолетние овощи, которыми можно наслаждаться в течение следующих сезонов
Хозяйки назвали эффективные средства для борьбы с запахами в холодильнике
Как приготовить пышные и нежные сырники с бананом без сахара
Стрелок с Олимпиады сыграет в кино
Причина смертей в Индии остаётся неясной
Lego и McLaren создали функциональную копию суперкара P1, разгоняющуюся до 64 км/ч

Секрет молодости: как ретинол помогает коже оставаться здоровой

Как правильно использовать ретинол и избежать проблем с кожей
1:29
Моя семья » Красота и стиль

Ретинол, производное витамина А, стал одной из самых популярных косметических составляющих благодаря своим многофункциональным свойствам. Он способствует обновлению клеток кожи, стимулирует выработку коллагена, очищает поры и уменьшает появление мелких морщин. Ретинол помогает в борьбе с акне и несовершенствами кожи, его можно найти в разных концентрациях и формах — от рецептурных препаратов до доступных без рецепта кремов и сывороток.

Как правильно использовать ретинол и избежать проблем с кожей
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Однако чрезмерное использование ретинола может привести к побочным эффектам, таким как раздражение, покраснение и даже химический ожог. Для минимизации этих рисков косметологи рекомендуют постепенное увеличение дозировки и частоты применения, начиная с низких концентраций. Первоначально следует использовать ретинол два-три раза в неделю, постепенно переходя на ежедневное применение.

Помимо этого, важно учитывать тип кожи и проблемы, которые вы пытаетесь решить. При появлении побочных эффектов, таких как шелушение, сухость или покраснение, стоит приостановить использование ретинола и перейти на более щадящий уход за кожей, включая увлажняющие средства и защиту от солнца. Метод "сэндвича", когда ретинол наносится поверх других продуктов, также помогает избежать раздражения, особенно для людей с чувствительной кожей.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый витамин, антиоксидант. В чистом виде нестабилен, встречается как в растительных продуктах, так и в животных источниках. Поэтому производится и используется в виде ретинола ацетата и ретинола пальмитата.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Сводка с фронта: армия РФ освободила Любимовку в Курской области, "план победы" Зеленского содержит сплошные "дай!"
Военные преступники Ермак и Зеленский запустили очередную пиар-акцию с оппозицией РФ Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом
Последние материалы
Цена сахара достигла максимума за 7 месяцев из-за засухи в Бразилии
Как правильно использовать ретинол и избежать проблем с кожей
10 хитрых способов упаковать чемодан и уместить вдвое больше вещей
Названы многолетние овощи, которыми можно наслаждаться в течение следующих сезонов
Хозяйки назвали эффективные средства для борьбы с запахами в холодильнике
Как приготовить пышные и нежные сырники с бананом без сахара
Стрелок с Олимпиады сыграет в кино
Причина смертей в Индии остаётся неясной
Lego и McLaren создали функциональную копию суперкара P1, разгоняющуюся до 64 км/ч
Продукты из России в Китае: когда откроется первый торговый центр?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.