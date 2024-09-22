Секрет молодости: как ретинол помогает коже оставаться здоровой

Как правильно использовать ретинол и избежать проблем с кожей

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ретинол, производное витамина А, стал одной из самых популярных косметических составляющих благодаря своим многофункциональным свойствам. Он способствует обновлению клеток кожи, стимулирует выработку коллагена, очищает поры и уменьшает появление мелких морщин. Ретинол помогает в борьбе с акне и несовершенствами кожи, его можно найти в разных концентрациях и формах — от рецептурных препаратов до доступных без рецепта кремов и сывороток.

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Однако чрезмерное использование ретинола может привести к побочным эффектам, таким как раздражение, покраснение и даже химический ожог. Для минимизации этих рисков косметологи рекомендуют постепенное увеличение дозировки и частоты применения, начиная с низких концентраций. Первоначально следует использовать ретинол два-три раза в неделю, постепенно переходя на ежедневное применение.

Помимо этого, важно учитывать тип кожи и проблемы, которые вы пытаетесь решить. При появлении побочных эффектов, таких как шелушение, сухость или покраснение, стоит приостановить использование ретинола и перейти на более щадящий уход за кожей, включая увлажняющие средства и защиту от солнца. Метод "сэндвича", когда ретинол наносится поверх других продуктов, также помогает избежать раздражения, особенно для людей с чувствительной кожей.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С 20 Н 30 О) — жирорастворимый витамин, антиоксидант. В чистом виде нестабилен, встречается как в растительных продуктах, так и в животных источниках. Поэтому производится и используется в виде ретинола ацетата и ретинола пальмитата.



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