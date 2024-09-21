Зимняя мода без ошибок: какие шубы и парки уже вышли из трендов

Секреты зимнего стиля: выберите правильную верхнюю одежду

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В зимний сезон важно выбрать подходящую верхнюю одежду, чтобы не только оставаться в тепле, но и выглядеть стильно. Натуральные норковые шубы, когда-то символизировавшие статус, сейчас не в моде — они добавляют возраст и создают ощущение антитренда. Вместо этого стоит рассмотреть изделия из искусственного меха, но избегать устаревших моделей, таких как "тэдди".

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Парки, хотя и остаются практичными для прогулок на природе, утратили актуальность в городских условиях, где их заменили оверсайз-пальто или классические пальто до колена. Также стеганые длинные пуховики, несмотря на свою теплоизоляцию, являются неудобным вариантом для городского ритма, так как они сковывают движения и мешают свободе передвижения.

Лучший выбор для современного гардероба — это универсальные, стильные и практичные вещи, которые не перегружают образ и сохраняют баланс между модой и комфортом.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды и аксессуаров, набор идей, принципы поведения людей в обществе друг друга и этикета, и понятий нормы в стилизации и организации пространства.



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