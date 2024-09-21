Избавляемся от старья: что точно не нужно хранить в шкафу

Одежда, которая портит ваш гардероб: избавьтесь от ненужного

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилисты рекомендуют избавиться от ряда вещей, которые занимают лишнее место на полках, но уже давно утратили свою актуальность. В первую очередь это касается одежды, купленной более пяти лет назад. Время оказывает негативное влияние на любую ткань: вещи теряют свою форму, покрываются катышками и изнашиваются. Даже если какой-то предмет гардероба вызывает у вас ностальгию, это не повод его хранить, если он не выглядит прилично. Это особенно касается вещей, которые долгое время не надевались — скорее всего, они уже никогда не будут востребованы.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Еще один важный аспект — вещи, которые невозможно восстановить. Пиджаки с пятнами можно отнести в химчистку, но одежда с разошедшимися швами, сломанными молниями и отвалившимися декоративными элементами, скорее всего, так и останется на полке, не будучи починенной. В таком состоянии их лучше просто выбросить, чтобы они не занимали пространство.

Особое внимание стоит уделить нижнему белью. Застиранные бра, чулки с нитками и носки с дырками не должны оставаться в вашем гардеробе. Даже если они были качественными, с течением времени любые вещи изнашиваются, и нижнее белье — не исключение. Вместо того чтобы пытаться подшить или исправить дефекты, проще расстаться с вещами, которые утратили вид.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. Предохраняет тело от негативного влияния окружающей среды. Может выполнять эстетические функции, использоваться для создания образа человека, демонстрации социального статуса.



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