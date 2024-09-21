Гладкая и мягкая кожа: попробуйте домашнюю маску-пилинг с лимоном

2 с половиной чайной ложки желатина;
четверть чашки заваренного зеленого чая;
лимонный сок;
1 яичный белок.
Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).
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Чтобы сохранить декоративные свойства бархатцев и их всхожесть, семена нужно собирать правильно и в подходящий момент.