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Гладкая и мягкая кожа: попробуйте домашнюю маску-пилинг с лимоном

Маска-пилинг для лица с лимоном и зелёным чаем
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Что вам понадобится

  • 2 с половиной чайной ложки желатина;

    Маска-пилинг для лица с лимоном и зелёным чаем
    Фото: freepik.com by 8photo, PDM

  • четверть чашки заваренного зеленого чая;

  • лимонный сок;

  • 1 яичный белок.

Как приготовить

  1. В миску добавьте заваренный зеленый чай и подогрейте его.
  2. Добавьте в него желатин и хорошо перемешайте до полного растворения.
  3. Добавьте в смесь лимонный сок, снова подогрейте.
  4. Дайте остыть до комнатной температуры.
  5. Взбейте яичные белки и добавьте их в смесь.
  6. Равномерно нанесите маску, дайте ей высохнуть в течение 30 минут.
  7. Когда маска полностью высохнет, аккуратно снимите ее.
  8. Используйте маску один раз в неделю.

 

Уточнения

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).
 

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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