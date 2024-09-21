Ретинол, жирные кислоты и мягкие гели: обязательные средства при холоде

Чувствительная кожа при холоде: ошибки, которые нельзя совершать

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В холодное время года наша кожа подвергается серьезным испытаниям из-за влияния множества внешних факторов, ухудшающих ее состояние. Особенно это касается чувствительной кожи, которая встречается у людей разных возрастов и типов кожи. Существует распространенное заблуждение, что жирную или проблемную кожу нужно сушить агрессивными процедурами.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Однако это только усугубляет проблемы, вызывая раздражение, стянутость и покраснения. Основной причиной повышения чувствительности часто является неправильный уход, который нарушает гидролипидный баланс кожи. Для защиты кожи в холодное время года важно восстановить этот баланс, избегать обезвоживания и перепадов температур, а также придерживаться сбалансированного питания с добавлением жирных кислот, необходимых для синтеза липидов.

Средства для домашнего ухода должны быть адаптированы под холодный сезон. Это включает в себя мягкие очищающие средства без агрессивных компонентов, тоники и лосьоны без спирта и отдушек для поддержания pH кожи, липидовосстанавливающие продукты с церамидами и омега жирными кислотами, увлажняющие крема с маслами для поддержания гладкости и увлажненности, а также средства с ретинолом для решения проблем гиперпигментации и акне (назначаются врачом).

В зимний период популярны лазерные косметологические процедуры, однако их эффект можно значительно усилить с помощью правильно подобранного домашнего ухода.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах.



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