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Сыворотки для лица: основные преимущества и как их использовать

Почему сыворотки стали обязательным элементом ухода за кожей
1:13
Моя семья » Красота и стиль

Сыворотки для лица — один из самых популярных средств в современном уходе за кожей благодаря их высокой концентрации активных ингредиентов и лёгкой текстуре. Сыворотки помогают решать конкретные проблемы кожи: от увлажнения и осветления до борьбы с признаками старения.

Почему сыворотки стали обязательным элементом ухода за кожей
Фото: Freepik is licensed under Free license

Например, гиалуроновая кислота, содержащаяся в увлажняющих сыворотках, эффективно удерживает влагу, делая кожу более упругой. Антиоксиданты, такие как витамин С и Е, помогают бороться с воздействием окружающей среды и стимулируют выработку коллагена, что способствует улучшению текстуры кожи и снижению появления морщин.

Существуют также сыворотки для борьбы с акне, которые содержат салициловую кислоту и пероксид бензоила. Выбирая сыворотку, важно учитывать тип кожи: для сухой кожи подойдут увлажняющие средства, для жирной — легкие, без масел.

Некоторые сыворотки можно сочетать друг с другом, используя их в разные дни. Сыворотка наносится после очищения и тонизирования, но перед увлажняющим кремом, и для покрытия всего лица достаточно нескольких капель.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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