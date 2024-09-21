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Косметологи о кислородных кислотах: как сделать кожу гладкой и здоровой

Как выбрать кислоты для ухода за кожей: гид для начинающих
1:18
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Добавление кислот в уход за кожей может показаться сложной задачей, особенно с учётом разнообразия средств и ингредиентов. Однако кислоты помогают решить множество проблем: от акне и пигментации до признаков старения. Популярные кислоты, такие как гликолевая и молочная, относятся к АНА и помогают осветлить и отшелушить кожу. В то время как BHA (салициловая кислота) регулирует выработку кожного сала и борется с акне, PHAs мягко отшелушивают и подходят для чувствительной кожи.

Как выбрать кислоты для ухода за кожей: гид для начинающих
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Антиоксиданты, такие как феруловая и аскорбиновая кислоты, борются со свободными радикалами, защищая кожу. Одной из самых популярных является гиалуроновая кислота, известная своими увлажняющими свойствами. Косметологи рекомендуют подбирать кислоты в зависимости от типа кожи и её потребностей, начиная с мягких форм и низких концентраций. Важно также помнить о светочувствительности некоторых кислот, таких как AHA и BHA, и использовать их вечером.

Регулярное применение кислот, совмещённое с правильным уходом, поможет добиться свежей и сияющей кожи, но для более глубокого эффекта лучше обратиться к специалистам.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет собой массивное рецептивное поле различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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