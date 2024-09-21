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Новый стандарт красоты: чем аквапилинг покорил мир ухода за лицом

Аквапилинг: корейский секрет гладкой и сияющей кожи
1:16
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Аквапилинг лица, известный также как водный пилинг, — это популярная корейская процедура ухода за кожей, обеспечивающая мягкое отшелушивание, глубокое очищение пор и увлажнение. В отличие от традиционного химического пилинга, аквапилинг более щадящий и подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Процедура длится около 45 минут и включает три этапа: экстракция, отшелушивание и инфузия.

Аквапилинг: корейский секрет гладкой и сияющей кожи
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Специализированный аппарат помогает удалить мертвые клетки кожи и избыток кожного сала, а также вводит в кожу питательные вещества и антиоксиданты. Пилинг улучшает цвет лица, делает кожу гладкой и подтянутой, эффект виден уже после первого сеанса. Для подготовки к процедуре рекомендуется избегать скрабов и активных ингредиентов, таких как ретинол и витамины AHA/BHA, за неделю до сеанса.

Аквапилинг безболезненный и может сочетаться с дополнительными процедурами, такими как светодиодная терапия или микротоки. Он идеально подходит для тех, кто хочет освежить кожу, устранить темные пятна и добиться эффекта сияния без сложных и агрессивных методов ухода.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.Существуют 4 вида эксфолиации (пилинга): механический, химический, ферментный и аппаратный.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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