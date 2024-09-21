Как выбрать идеальное платье этой осенью: советы экспертов

Осень 2024: какие платья сделают вас стройнее

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С приходом холодного сезона платье остаётся важной частью гардероба, и стилисты подтверждают: не стоит отказываться от этого элемента, ведь правильно подобранная модель способна подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры. Первым в списке рекомендаций идёт платье на запах — идеальное решение для тех, кто хочет скрыть несовершенства в области талии. Оно визуально стройнит и вытягивает силуэт. Важно выбирать модели из плотных материалов для придания образу чётких линий.

Фото: Sesion Hippie by Gaudencio Garcinuño, CC BY-SA 2.0

Платье-свитер — классический осенний выбор, который не только согреет, но и придаст женственности. Выбирайте плотные модели ниже колена, чтобы скрыть нежелательные участки и избежать эффекта разделения фигуры на контрастах. Чёрные платья лучше избегать, чтобы не "разрезать" фигуру.

Кожаное платье — тренд этого сезона. Это выбор уверенных в себе женщин, но стилисты настаивают, что каждая должна попробовать этот вариант. Кожаное платье не только стильно смотрится, но и согревает, что делает его практичным выбором для холодной осени.

Уточнения

Плáтье — любая одежда кроме белья и обуви. Также предмет женского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног. Платья — это верхняя одежда, состоящая из лифа и юбки, которая может быть изготовлена из одной или нескольких частей.



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