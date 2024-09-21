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Ошибки стиля: какие цвета осенью сделают вас старше

Опасные цвета: что нужно знать при выборе одежды на осень
1:12
Моя семья » Красота и стиль

В подборе осеннего гардероба важен не только стиль, но и правильный выбор цвета, поскольку некоторые оттенки могут визуально добавлять возраст. Стилисты предостерегают от нескольких популярных, но опасных цветов. Бордовый, который прекрасно смотрится на ногтях, может визуально добавить лет и подчеркнуть несовершенства кожи. Особенно он нежелателен для женщин старше 30 лет.

Опасные цвета: что нужно знать при выборе одежды на осень
Фото: unsplash.com by freestocks.org, PDM

Оливковый цвет, хоть и является модным, также требует осторожности: он может придать лицу землистый оттенок и подчеркнуть усталость. Темно-фиолетовый — еще один коварный цвет, который редко кому идет. Особенно он не подходит для использования в одежде, близкой к лицу, так как визуально добавляет годы. Если и использовать фиолетовый, то лучше выбирать светлые его оттенки, такие как лавандовый.

Ярко-оранжевый тоже не является лучшим выбором для женщин за 40, поскольку он усиливает желтоватый тон кожи и делает круги под глазами более заметными. Если вы не готовы отказаться от оранжевого, лучше использовать его в аксессуарах, чтобы избежать нежелательных эффектов.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды и аксессуаров, набор идей, принципы поведения людей в обществе друг друга и этикета, и понятий нормы в стилизации и организации пространства.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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