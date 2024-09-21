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Модные тренды осени: стеганые куртки, тренчи и кожанки в центре внимания

Новая мода на осень: что носить, а что убрать из гардероба
1:32
Моя семья » Красота и стиль

Этой осенью мода на верхнюю одежду диктует свои правила, и стилист Александра Шурина делится советами о том, какие модели стоит оставить в гардеробе, а от каких лучше избавиться. В 2024 году тренды подчеркивают важность длины и минимализма в деталях. Стеганая куртка остается идеальным вариантом для холодной осени. Популярны модели длиной до середины бедра или короче, с небольшими меховыми вставками. Зауженные фасоны курток следует избегать.

Новая мода на осень: что носить, а что убрать из гардероба
Фото: unsplash.com by Doug Robichaud killer_dogma, PDM

Тренчи — еще один обязательный элемент осеннего гардероба, но классический бежевый цвет теряет актуальность, уступая место темным оттенкам: графиту, шоколаду и черному. Также предпочтительны удлиненные модели, которые визуально вытягивают силуэт. Кожаные куртки остаются в тренде, но лучше выбирать простые модели без декора. Бомберы, некогда на пике моды, постепенно уступают позиции.

Александра рекомендует избегать слишком обтягивающих кожаных курток, так как они ограничивают выбор подчеркивающих нарядов. Пальто тоже занимает важное место среди трендов. Стилисты предлагают выбирать длинные модели, почти до щиколотки, и допускают смелые сочетания с кедами и кроссовками, создавая стильные и практичные образы. Цвет пальто в этом сезоне не играет решающей роли, главное — его длина и универсальность.

Уточнения

Пальто́ (от фр. paletot) — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды. Традиционно длинное и шьётся из шерстяного сукна, в современности популярны также полупальто, которые как правило немногим длиннее пиджака.

Тренчкот (англ. trench coat, букв. «траншейное пальто»), также тренч — модель дождевого плаща с неизменными атрибутами: двубортный, с погонами и отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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