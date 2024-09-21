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Уход за кожей для мужчин: советы по борьбе с возрастными изменениями

Мужская косметика: нужна ли она каждому мужчине
1:44
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня уход за кожей становится все более важной частью жизни не только женщин, но и мужчин. Несмотря на то, что до сих пор существует мнение, что мужчинам не нужен полноценный набор косметических средств, профессиональный косметолог Кристина Ружникова утверждает обратное. Она объясняет, что мужская кожа имеет свои особенности: она более плотная, грубая и подвержена стрессу из-за ежедневного бритья. Без качественного ухода кожа мужчины к 40 годам может приобрести возрастные изменения и выглядеть значительно хуже, чем могла бы при надлежащем уходе.

Мужская косметика: нужна ли она каждому мужчине
Фото: flickr.com by Педро Рибейру Симоэнс, CC BY 2.0

Мужская косметика разрабатывается с учетом этих физиологических различий. Например, в мужских линейках чаще можно встретить очищающие средства с кислотами и активными компонентами для борьбы с воспалениями и врастанием волосков. Еще один важный момент — мужчины быстрее сталкиваются с появлением сосудистой сетки, что делает лицо краснее. В таких случаях важно не только поддерживать кожу снаружи, но и укреплять сосуды изнутри.

Однако есть и преимущество: мужская кожа содержит больше коллагена, что позволяет ей дольше сохранять упругость и молодость, а первые морщины появляются гораздо позже. При этом, косметика для мужчин и женщин не имеет существенных различий по составу, кроме специфических средств вроде лифтинговых или осветляющих, которые чаще встречаются в женских линейках. Это значит, что женщины вполне могут пользоваться средствами из мужской линейки, если они подходят по типу кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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