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Одежда как путь к успеху: советы имиджмейкера для карьеры

Как выглядеть на миллион: одежда, которая поможет в карьере
Моя семья » Красота и стиль

Внешний вид играет важную роль в профессиональной жизни, и подходящий гардероб может стать одним из факторов карьерного роста. Имиджмейкер Светлана Милонова утверждает, что одежда должна подчеркивать достоинства, даже если это не соответствует модным тенденциям. К примеру, если приталенный пиджак вам идет, носите его, даже если оверсайз сейчас в тренде. Хорошо сидящая одежда поможет вам чувствовать себя уверенно и производить положительное впечатление на собеседованиях или деловых встречах.

Как выглядеть на миллион: одежда, которая поможет в карьере
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако важно выделяться, не сливаясь с толпой. Классическая одежда должна быть в вашем гардеробе, но дополните её яркими деталями, такими как качественные аксессуары: часы, очки, платки или сумка. Такие элементы могут стать вашей "визитной карточкой", ассоциируясь у коллег и партнёров только с вами. Если хотите усилить влияние на важных встречах, добавьте в образ что-то красное — это цвет, который всегда привлекает внимание и вызывает симпатию.

Важным аспектом является качество одежды: даже если она не слишком дорогая, она должна быть безупречной. Плохо сшитый пиджак или брюки из некачественного материала могут испортить ваше впечатление на важных встречах. Не забывайте учитывать корпоративную культуру и специфику отрасли, в которой работаете.

Одежда должна соответствовать вашей текущей профессиональной среде, но при этом подчеркивать вашу индивидуальность и чувство стиля. Это создаст впечатление уверенного и уместного человека, что не останется незамеченным вашим руководством.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды и аксессуаров, набор идей, принципы поведения людей в обществе друг друга и этикета, и понятий нормы в стилизации и организации пространства.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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