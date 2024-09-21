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Как правильно выбрать очки для вашей формы лица

Как выбрать модные очки: главные тренды 2024 года
1:41
Моя семья » Красота и стиль

Правильно подобранные очки могут не только улучшить зрение, но и стать стильным аксессуаром, который изменит внешний вид и подчеркнет индивидуальность. Качество линз и удобство оправы напрямую влияют на здоровье глаз, поэтому важно выбирать их с учетом нескольких факторов: формы лица, стиля жизни и цвета волос.

Как выбрать модные очки: главные тренды 2024 года
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

В 2024 году модные тренды в оптике акцентируют внимание на градиентных, прозрачных и крупных оправах. Цветные градиентные оправы с эффектом омбре стали популярным решением, так как они подчеркивают черты лица, не перегружая его. Эти оправы часто сочетают неожиданные цвета, такие как коричневый с лиловым или белая черепаха с кобальтовым синим.

Прозрачные оправы продолжают занимать лидирующие позиции благодаря своей универсальности и способности подходить под любой оттенок кожи и форму лица. Они представлены как в полностью прозрачных версиях, так и в вариантах с пастельными тонами, добавляющими яркости. Вдохновленные стилем 70-х годов, крупные оправы также остаются на пике популярности: большие круглые оправы смягчают угловатые черты лица, а увеличенные квадратные делают круглое лицо более выразительным.

Оправы с плоской верхней дужкой, отсылающие к винтажному стилю, добавляют образу современности и подходят для более утилитарных ансамблей. Эти тренды оптики позволяют подобрать стильные и удобные очки, которые подчеркнут индивидуальные черты и обеспечат комфорт.

Уточнения

Очки́ — самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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