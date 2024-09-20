Почему ваша кожа страдает: пять ошибок в уходе, которые нарушают гидролипидный барьер

Секреты идеальной кожи: как защитить гидролипидный барьер

2:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильный уход за кожей является ключевым фактором для сохранения ее здоровья и молодости, и важную роль в этом играет гидролипидный барьер. Это естественный защитный слой кожи, состоящий из воды и жиров, который удерживает влагу и защищает от внешних факторов. Нарушение этого барьера может привести к сухости, шелушению и другим неприятным последствиям.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Ирина Носова, физиолог и магистр биологических наук, объясняет, что частое использование агрессивных очищающих средств, таких как SLS (натрия лаурилсульфат), может нарушить этот барьер, делая кожу уязвимой. Она рекомендует выбирать мягкие очищающие средства с pH-балансированной формулой, которые поддержат естественный баланс кожи.

Также важно не игнорировать увлажнение. Недостаток влаги делает кожу более подверженной негативным воздействиям окружающей среды. Использование средств с керамидами, коллагеном и растительными экстрактами помогает поддерживать увлажненность и восстановить защитный барьер.

Частое применение кислотных пилингов и ретиноидов может приводить к истощению защитного слоя кожи. Эти активные ингредиенты действительно улучшают текстуру кожи, но требуют осторожного подхода. Для минимизации рисков важно правильно подбирать концентрацию средств.

Защита от ультрафиолетового излучения также играет важную роль в сохранении гидролипидного барьера. Постоянное воздействие солнца разрушает липиды кожи, что ведет к сухости и преждевременному старению. Важно использовать солнцезащитные кремы, а также защищать кожу одеждой.

Правильное питание и достаточное потребление воды также необходимы для поддержания здорового состояния кожи. Омега-3 жирные кислоты и витамины А и Е помогают укрепить клеточные мембраны и поддерживают регенерацию кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет собой массивное рецептивное поле различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры). Кожа является самым большим по площади органом.



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