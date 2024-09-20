Как ухаживать за губами, чтобы создать эффект французского шика

Французский макияж отличается элегантностью и натуральностью, избегая ярких акцентов и чрезмерной четкости. Особое внимание во французском стиле уделяется губам. Косметолог Алиса Васильева делится секретами создания естественно пухлых и чувственных губ, которым могут позавидовать сами парижанки. Первый шаг к идеальному результату — это правильный уход. Для придания объема важно использовать специальные средства-пламперы, которые восстанавливают естественную четкость контура губ. Также можно использовать средства с ментолом, которые за счет стимулирования притока крови к губам помогают добиться визуального увеличения объема.
Что касается макияжа, главный акцент стоит делать на центре губ, плавно растушевывая цвет к уголкам, чтобы создать эффект 3D. Алиса советует отказаться от четких контуров и карандаша для губ, так как французский стиль предполагает легкую небрежность, как в макияже, так и в укладке. Вместо блесков лучше использовать матовые средства, которые придадут губам глубину и натуральность. Оттенки следует выбирать как можно ближе к естественному цвету губ, или на один тон темнее, чтобы создать изысканный и утонченный образ.
Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).
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