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Лимфа и здоровье: как не допустить сбои в организме

Лимфодренажный массаж: как улучшить отток лимфы дома
1:19
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Лимфатическая система — одна из важнейших в организме, и ее правильное функционирование жизненно необходимо для здоровья. Лимфа — это жидкость, которая собирает отходы клеток и помогает их выводить. Она движется по организму благодаря сокращениям мышц и работе диафрагмы, проходя через лимфоузлы, которые фильтруют лимфу, прежде чем она поступает в печень для окончательной очистки. Нарушения в работе лимфатической системы могут привести к серьезным последствиям, включая интоксикацию, аутоиммунные заболевания и даже образование тромбов.

Лимфодренажный массаж: как улучшить отток лимфы дома
Фото: flickr.com by danabooo, CC BY 2.0

Терапевт Ольга Мирошниченко подчеркивает важность своевременного обращения к врачу при воспалении лимфоузлов. Для поддержания нормальной работы лимфатической системы следует обращать внимание на физическую активность, которая способствует циркуляции лимфы. Например, плавание, бег, йога и даже ежедневная ходьба помогают улучшить отток лимфы.

Также полезны регулярные лимфодренажные массажи, которые можно делать самостоятельно, следуя специальным схемам, доступным в Интернете. Ольга рекомендует ежедневно пить достаточное количество воды, что помогает избавиться от отеков и улучшить обмен веществ.

Уточнения

Ли́мфа (от лат. lympha «чистая вода», «влага») — компонент внутренней среды организма человека, разновидность соединительной ткани, представляющая собой прозрачную жидкость.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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